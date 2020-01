Calciomercato Serie A, gli affari last minute: da Giroud a Kurzawa

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN NAPOLI ROMA GIROUD KURZAWA / Ormai ci siamo: è partito il conto alla rovescia verso la chiusura del calciomercato invernale 2020, che fin qui ha rivoluzionato abbastanza l'aspetto delle big di Serie A. La fine della sessione di riparazione è prevista per le ore 21 di venerdì 31 gennaio, ma fino a quel momento potrebbe esserci ancora tanto da registrare in entrata. I top club del campionato italiano sono infatti ancora al lavoro per potenziare il proprio organico in vista della seconda e decisiva metà di stagione. Da Kurzawa a Giroud, passando per Florentino, Petagna e Carles Perez, sono davvero molti i possibili colpi last minute. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus e Inter, dalla chance Kurzawa alla caccia alla punta: Giroud o Llorente

È stato un mercato di gennaio fin qui agli opposti per Inter e Juventus. I nerazzurri hanno lavorato molto in entrata con i vari Young, Moses ed Eriksen, e sono prontissimi ad andare anche a caccia di una nuova punta da regalare a Conte. I bianconeri al contrario hanno speso soprattutto in ottica futura con il giovane Kulusevski primo rinforzo per l'anno prossimo, ma ciò non toglie che Paratici e soci stiano valutando eventuali chance che potrebbero arrivare da queste ultime ore di mercato. Una di queste potrebbe portare allo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Si tratterebbe di un affare alla pari visto anche il contratto in scadenza del mancino francese che andrebbe nel caso a completare la catena di sinistra con Alex Sandro. La Juventus dovrà però fare un'attenta valutazione sulla cessione di De Sciglio, in grado di giocare su entrambe le corsie ed elemento comunque importante dello spogliatoio. Difficile se non impossibile arrivare invece a Rakitic, nonostante il croato sia finito indietro nelle gerarchie di Valverde prima e Setien poi.

Ancora più delineata la situazione in casa Inter dove si andrà forte su un vice-Lukaku in seguito alla cessione di Politano. Oliver Giroud è tornato in cima alle preferenze del club nerazzurro, con la candidatura di Fernando Llorente che ha perso quota anche se si è parlato anche di un possibile scambio di prestiti con il giovane Esposito.

Qualora però non si dovessero concretizzare queste due piste, la terza scelta porterebbe in Ligue 1 dove stuzzica il profilo di Islamattualmente al Monaco. In questo senso non è passata inosservata la presenza a Milano ieri di Federico, agente del calciatore ex Leicester che potrebbe incarnare alla perfezione l'affare last minute. Occhio però anche alla mediana dove in caso di partenza di Vecino i nerazzurri potrebbero andare ad operare ancora una volta. Nel caso si andrebbe a cercare un centrocampista muscolare con le soluzioni Aranguiz e Kucka tra le più plausibili.

Calciomercato, dal Milan al Napoli passando per la Roma: caccia all'ultimo colpo

Con una Lazio completamente immobile a colpire sono maggiormente le mosse della Roma, impegnata nella ricerca di un calciatore che possa rimpiazzare Zaniolo. Il preferito del momento resta Carles Perez, per il quale l'ultimo ostacolo da superare riguarda il diritto di recompra che il Barcellona vorrebbe inserire nella trattativa. Il probabile arrivo dello spagnolo potrebbe inoltre non escludere anche un secondo innesto in quella zona di campo visti i contatti con il Chelsea per Pedro sempre attivi. Dopo Ibanez ufficializzato ieri sarà poi presto il turno del giovane Villar che potrebbe completare l'organico di Fonseca.

Attivissime fin qui Milan e Napoli con gli arrivi dei vari Ibrahimovic, Kjaer, Begovic, Lobotka, Demme e Politano (in attesa di ufficialità). Le due compagini in lotta per risalire la classifica si sono mosse tanto e bene e potrebbero anche chiudere le rispettive campagne acquisti con un ultimo botto. I rossoneri trattano Florentino Luis, talento in forza al Benfica, che in Portogallo ha perso spazio dopo l'arrivo di Weigl. Gli azzurri invece lavorano tra presente e futuro per un nuovo attaccante, soprattutto in caso di partenza di Llorente. Oltre a Mateta il nome forte è quello di Petagna, che la Spal vorrebbe però tenere fino a fine stagione per continuare la lotta salvezza. Il club di De Laurentiis lavora inoltre anche in ottica 2020/21 per Kumbulla dopo aver preso Rrahmani.

