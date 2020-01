Juventus, Agnelli contro Sarri: ecco il motivo

JUVENTUS AGNELLI SARRI/ Oltre che scatenare l'ira social nei suoi confronti, Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, avrebbe generato qualche malumore anche ai piani altissimi della società bianconera, più precisamente nella persona di Andrea Agnelli, presidente della Vecchia Signora.

Stando a quanto riportato dal 'Giornale' infatti, Andrea Agnelli non avrebbe affatto gradito l'uscita favorevole al Napoli da parte di Sarri nel post sconfitta del San Paolo. Delle parole che potrebbero di certo mutare gli umori in casa bianconera, già scossa dalla sconfitta contro gli azzurri, in un match che avrebbe potuto lanciare la Juventus a più sei sull'Inter.