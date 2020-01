CALCIOMERCATO UFFICIALE BEN ARFA VALLADOLID/ Hatem Ben Arfa, centrocampista offensivo classe 1979, riparte dal Valladolid, club spagnolo che ha come presidente Ronaldo, ex giocatore dell'Inter e del Real Madrid.

Prima del Real Valladolid, Ben Arfa era svincolato ed era stato accostato anche ai club italiani come soluzione low cost, ad esempio per la Roma di Paulo Fonseca. Per lui un contratto fino al termine della stagione.