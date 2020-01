CALCIOMERCATO ATALANTA LACROIX /Ceduto Ibanez alla Roma, l'Atalanta lavora in questi ultimi giorni di mercato per un nuovo colpo in difesa. Con la cessione del difensore brasiliano e con Masiello ormai sempre più vicino al Genoa per cui mancherebbe solo l'ufficialità, la 'Dea' deve necessariamente intervenire sul mercato per regalare a mister Gasperini un nuovo rinforzo in difesa.

E il nome individuato è quello del giovane Maxence

Centrale transalpino classe 2000, nazionale francese under-20, Lacroix gioca nel Sochaux, club della Ligue 2 e ha un contratto con i gialloblù valido sino al 2022. Secondo quanto riportato da 'France Football', il giocatore avrebbe già trovato un accordo con l'Atalanta per cinque stagioni e mezzo. Il difensore, appena si è presentata la proposta dei bergamaschi, ha subito detto sì, affascinato dall'idea di giocare in Serie A e per un club che disputa la Champions League. Lacroix preme dunque per una cessine e importanti novità potrebbero arrivare nelle prossime ore.