p>VIDEO CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ROMA EMRE CAN KUCKA / Ritorna l'appuntamento mattutino con le news di Calciomercato.it : la nostra redazione è pronta ad offrirvi gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del, italiano ed estero. Dallache tratta per la cessione diall'al lavoro per un altro centrocampista. Questo e molto altro nel nostro punto sul mercato.

GUARDA IL VIDEO!