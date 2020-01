Milan, UFFICIALE | Lutto al braccio e minuto di silenzio per Kobe Bryant

MILAN UFFICIALE KOBE BRYANT/ In onore di un grande tifoso, nonchè enorme sportivo, il Milan stasera indosserà il lutto al braccio ed osserverà un minuto di silenzio per la scomparsa di Kobe Bryant, leggenda della pallacanestro mondiale.

L'ufficialità è arrivata dai canali ufficiali rossoneri che affermano:

"In accordo con la Serie A, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio".

I rossoneri stasera ospiteranno il Torino di Walter Mazzarri a San Siro, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia.