CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per il calciomercato invernale e la Juventus stringe i tempi per incastrare gli ultimi tasselli di una sessione che può riservare ancora tante sorprese.

Uno dei punti di snodo è rappresentato dal tedescoche può lasciare i bianconeri in queste ore sbloccando anche altre operazioni in entrata. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, braccio di ferro per Emre Can | Le ultime di CM.IT

Secondo quanto riferisce il britannico 'Daily Mail' il centrocampista tedesco avrebbe scelto di tornare a casa, spalancando le porte al BorussiaDortmund per il ritorno in Bundesliga. Il tabloid scrive che il giocatore avrebbe rifiutato le proposte di quattro big europee come ManchesterUnited, Arsenal, Tottenham e pure il BayernMonaco ed accetterà di tagliarsi una parte dell'ingaggio per favorire l'accordo con i gialloneri che stanno continuando a trattare col club torinese, infastidito dai 'no' del giocatore che sta complicando la cessione. I contatti col Borussia quindi vanno avanti, anche se c'è ancora distanza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Rakitic rimanda l'addio al Barcellona