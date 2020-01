CALCIOMERCATO TORINO ERIKSSON LAZIO/ Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino resta ancora in bilico. La sconfitta interna contro l'Atalanta per 0-7 e i risultati non particolarmente esaltanti non aiutano la posizione dell'allenatore toscano, che non sembra però aver intenzione di mollare.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Torino, Cairo: "Chiedo scusa ai tifosi, partita indecente e ora si va in ritiro". Su Mazzarri...

Fra i vari candidati, oltre ai soliti nomi, ci sarebbe anche un profilo a sorpresa che sta destando molto interesse. Stiamo parlando di Sven-Goran Eriksson, campione d'Italia con la Lazio nel 2000 e precedentemente anche commissario tecnico dell'Inghilterra.