1. Il Borussia Dortmund ha costruito le sue fortune sui giovani, in casa giallonera c'è un modello mondiale riguardo ad investimenti e valorizzazione del talento. L'ultima promessa in rampa di lancio è Giovanni Reyna, trequartista classe 2002 nato a Sunderland ma con nazionalità americana che, dopo i quattro gol in quattro presenze in Youth League, contro l'Augusta e il Colonia ha portato a casa le prime due presenze in Bundesliga. È strutturato fisicamente e abile tecnicamente, ha la formazione del figlio d'arte, il papà è stato un centrocampista della Nazionale americana, ha giocato in Europa con le maglie di Bayer Leverkusen, Glasgow Rangers e Manchester City.

2. Segnatevi questo nome: Michele Masalà, attaccante classe 2004 del Cagliari. Un mancino che ama partire da destra, potremmo definirlo un vecchio numero 11. È potente, tecnicamente molto valido, ha personalità e, infatti, gioca sotto età. Dovrebbe disputare il campionato under 16 ma dall'inizio della stagione è stato aggregato nell'Under 17, dove ha realizzato sei gol in undici presenze. Numeri che hanno spinto il Cagliari a portarlo addirittura in Primavera, dove ha collezionato quattro apparizioni. La squadra di mister Canzi è di ottimo livello, seconda in classifica alle spalle dell'Atalanta.

3. Fabiano Parisi è uno dei migliori talenti del mondo della serie C, è un terzino sinistro classe 2000 dell'Avellino, realtà in cui ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a segno 4 gol e 1 assist. È un esterno sinistro con una notevole falcata, buone accelerazioni, può coprire tutta la fascia con intensità. L'Avellino l'ha pescato dal vivaio del Benevento, il giocatore va in scadenza di contratto a giugno e rappresenta un affare per tanti club, si sono mossi il Napoli, il Parma e la Lazio.

4. L'Under 16 del Napoli sta lottando per l'accesso diretto ai play-off, il trascinatore è Antonio Pesce ma nelle ultime giornate sta dando un importanfe contributo anche Fabio Scognamiglio, esterno offensivo classe 2004 devastante nei primi metri, rapido, capace di ottime accelerazioni.

Nelle ultime due gare contro Ascoli e Trapani ha realizzato quattro reti, uno score significativo prer un ragazzo che ha talento e sembra pronto a metterlo in mostra con continuità.

5. Il Milan si sta muovendo sul mercato dei difensori centrali, tra gli obiettivi c'è Jean Marcelin dell'Auxerre, difensore classe 2000 e nazionale francese Under 19 con cui ha partecipato all'ultimo Europeo di categoria. Alto 197 cm, è un difensore che fa della struttura fisica il suo principale punto di forza, gioca titolare in Ligue 2.

6. L'Atalanta ringiovanisce la difesa: Masiello è andato al Genoa e Sartori l'ha sostituito con Bosko Sutalo, difensore centrale classe 2000 croato, nazionale Under 21 in arrivo dall'Osijek. Può giocare sia da centrale che da esterno basso, può calarsi in maniera brillante nei meccanismi di Gasperini perchè è rapido, cerca l'anticipo, ha le caratteristiche del "difendere avanzando", principio basilare dell'Atalanta e della filosofia di calcio aggressiva del Gasp.

7. West Bromwich Albion-Barcellona-Aston Villa: è la storia di Louie Barry, attaccante classe 2003 protagonista di un percorso interessante. Barry è cresciuto nel West Bromwich Albion, il Barcellona l'ha "scippato" al Paris Saint Germain che proponeva un contratto importante al giocatore e alla sua famiglia pagando solo un compenso di formazione al Wba che l'ha valorizzato nella propria Under 18. Barry ha portato a casa due gol e un assist (realizzato in Youth League contro lo Slavia Praga) in dieci presenze in Catalogna. Nazionale under 17 inglese, con due gol in deu presenze, Barry è rientrato così in Inghilterra, stavolta a Birmingham, e l'Aston Villa l'ha aggregato alla propria under 18.

8. Bruno Amione è un difensore argentino classe 2002 aggressivo, bravo nell'anticipo, ricorda Romero. Forse anche per questo motivo il Genoa vorrebbe acquistarlo, la trattativa è in corso. Amione si è fatto conoscere in Italia partecipando alla Viareggio Cup nel 2015, ad ottobre ha portato a casa anche due presenze in prima squadra col Belgrano. Il Genoa è pronto ad un sacrificio importante, Prezioso vuole puntare su un altro giovane talento, la storia di Romero trasmette fiducia.

9. La missione argentina del Genoa non si ferma ad Amione, i rossoblù hanno portato a casa anche Lukas Agostin Konig, centrocampista d'ottime qualità tecniche classe 2002 prelevato dal Velez Sarsfield. Il Genoa dovrà valutare se darlo in prestito in categorie inferiori o farlo crescere magari in Primavera 1 con la formazione di Chiappino sesta in classifica e quindi in lotta per la qualificazione ai play-off.

10. La Sampdoria ha preso il giovane attacco slovacco David Strelec ('2001) dello Slovan Bratislava, dove in prima squadra ha realizzato quattro gol e sei assist in otto presenze. È un attaccante abbastanza strutturato, tecnicamente valido, bravo nell'attacco alla porta, può muoversi anche a ridosso di un'altra punta o partire dall'esterno. È un nazionale Under 21, dove ha realizzato quattro gol in sei presenze.