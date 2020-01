MILAN DONNARUMMA JUVENTUS REAL MADRID/ Il futuro di Gianluigi Donnarumma è in bilico. Il portiere classe 1999 del Milan sta guidando, al fianco di Zlatan Ibrahimovic, la ripresa in campionato della squadra rossonera, ma molto dipenderà dalla questione legata al rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021.

Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', per convincere Donnarumma sarebbe necessario un ingaggio da almeno 7 milioni di euro all'anno, un aumeno sensibile rispetto al precedente accordo. Non solo, il portiere di Castellammare di Stabia vorrebbe anche essere parte di un progetto ambizioso e vincente, di certo non una consuetudine negli ultimi anni di storia del Milan. In caso di mancato accordo, Raiola potrebbe già mettersi al lavoro per trovare un nuovo club a parametro zero per il classe 1999.