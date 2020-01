CALCIOMERCATO INTER PASTORELLO SLIMANI / L'Inter dopo il colpo Eriksen vuole completare la rosa con un nuovo centravanti da consegnare ad Antonio Conte. Oliver Giroud è tornato in cima alle preferenze del club nerazzurro, con la candidatura di Fernando Llorente che ha perso consistenza negli ultimi giorni.

La dirigenza di Viale della Liberazione sta vagliando però un'altra soluzione nell'eventualità in cui non si concretizzasse l'offensiva per il francese del Chelsea. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non solo Eriksen: colpo doppio a centrocampo

Calciomercato Inter, c'è l'idea Slimani per l'attacco

Il piano di riserva in questo senso porta ad Islam Slimani, attaccante in prestito attualmente al Monaco dal Leicester City. In questo senso non è passata inosservata la presenza a Milano ieri di Federico Pastorello, rappresentante del giocatore e molto attivo negli ultimi tempi sul fronte Inter come dimostra l'affare Lukaku in estate. Il nazionale algerino potrebbe essere un'alternativa last-minute nel caso in cui saltasse l'affare Giroud, lavorando su una formula in prestito con diritto di riscatto dal Leicester, proprietario del cartellino del 31enne centravanti. Slimani, che ha collezionato 7 reti in Ligue 1 nella stagione in corso con la maglia del Monaco, in Premier League sarebbe seguito con attenzione anche da Manchester United e Tottenham.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, ESCLUSIVA CEO Flamengo: "Siamo ottimisti, tutti vogliamo la stessa cosa"