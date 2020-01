CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Trattativa sempre più serrata tra Juventus e Borussia Dortmund per Emre Can. Il centrocampista tedesco è in uscita da Torino, è in fondo nelle gerarchie di Sarri e cerca più spazio per non perdere il treno per i prossimi Europei.

Proseguono fitti i contatti tra le due società, alla ricerca di una soluzione che accontenti tutte le parti. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, braccio di ferro per Emre Can | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Juventus, distanza col Borussia per Emre Can

La Juventus ha fissato intorno ai 30 milioni (bonus compresi) di euro il prezzo del cartellino dell'ex Liverpool, utilizzato col contagocce in questa stagione da Sarri e che rischia nuovamente il taglio dalla lista per la Champions League in caso di conferma in bianconero. Manca ancora l'accordo sulla valutazione con il Borussia, che arriverebbe massimo a 25 milioni senza bonus per ottenere i servigi del numero 23. Non è da escudere, quindi, una sorprendente permanenza alla Juve del giocatore. Si attendono nuovi sviluppi nelle prossime ore, con la pista Premier League che porta a Tottenham ed Everton che rimane più fredda per Emre Can.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Juventus, patto segreto anti-Inter | Super scambio col PSG