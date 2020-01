CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN KUCKA ULTIME / L'Inter ha potuto dare finalmente il benvenuto a Christian Eriksen, il grande colpo di questa finestra di calciomercato invernale, e dopo la lunga giornata di ieri conclusa con le firme in sede, oggi il danese sarà annunciato in pompa magna con una presentazione in grande stile. Parallelamente, a tre giorni e mezzo dalla chiusura del mercato, la dirigenza interista sta accelerando i tempi per arrivare a concludere anche le altre operazioni impostate, con la cessione di Gabigol al Flamengo ormai conclusa e non solo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, sale Kucka se parte Vecino

Perché dopo la partenza di Politano che oggi sarà annunciato dal Napoli, i nerazzurri stanno cercando innanzitutto un vice-Lukaku: Giroud resta caldo, anche se i buoni rapporti instaurati con gli azzurri tengono viva la pista Llorente per il quale si è parlato anche di un possibile scambio di prestiti con Esposito.

Ma attenzione anche a quanto sta accadendo con Matias Vecino, di fatto tagliato dal tecnico Antonio Conte dal progetto interista. Si cerca l'acquirente giusto per l'uruguaiano, al centro del pressing in particolare dell'Everton che per il momento offre 14 milioni di euro contro i 20 richiesti dall'Inter.

