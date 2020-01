CALCIOMERCATO ROMA PEDRO EL SHAARAWY PEREZ / Caccia aperta in attacco per la Roma che continua a lavorare con il Barcellona per Carles Perez. Il nodo dell'affare è legato all'eventuale recompra che il Barcellona vorrebbe inserire per non perdere definitivamente il controllo sul calciatore. La trattativa ad ogni modo va avanti e secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' non è da escludere un eventuale secondo colpo in quella zona di campo. La Roma sta infatti mantenendo i contatti in attacco per Pedro col Chelsea. I giallorossi avrebbero inoltre ricevuto anche da parte di El Shaarawy una manifestazione nostalgica.

Il ragazzo tornerebbe ma c'è da capire a che condizioni visto l'alto ingaggio. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QU

