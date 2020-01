CALCIOMERCATO NAPOLI PETAGNA KUMBULLA / Archiviati Demme, Lobotka e Rrahmani e con un Politano ormai solo da ufficializzare il Napoli si candida certamente tra le regine del mercato invernale in Serie A. Gli azzurri però non sembrano affatto volersi fermare qui. Già nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile arrivo di Andrea Petagna per rinforzare l'attacco di Gennaro Gattuso. Operazione comunque non semplice viste le opposizioni della Spal. Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' gli azzurri stanno comunque insistendo per l'ex centravanti dell'Atalanta per il quale i biancazzurri sparano oltre i 20 milioni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Inter-Kumbulla, c'è la risposta del Verona: le ultime di CM.IT

Sui 18 milioni più bonus si potrebbe chiudere adesso per giugno lasciando il calciatore in prestito fino a fine anno. Gli azzurri hanno inoltre raggiunto un accordo a 20+4 per Kumbulla anche in questo caso per l'estate. Giuntoli incontrerà gli agenti del difensore del Verona per presentare il progetto tecnico del club ed evitare quanto accaduto con Amrabat.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, richiesta shock per il post Llorente

Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: le ultime su Petagna