Calciomercato Genoa, non solo Masiello: altro rinforzo per Nicola

CALCIOMERCATO GENOA SOUAMAORO / Non solo Masiello, il Genoa vuole continuare a rinforzare la squadra in difesa.

I rossoblu - tra i club più attivi in questa sessione di calciomercato - guardano in Francia per mettere a segno un nuovo colpo per il reparto arretrato.

Stando a quanto riportato da 'Il Secolo XIX' - Preziosi sarebbe sulle tracce del classe 1992 del Lille, Adama Soumaoro.

