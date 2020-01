Calciomercato Roma, ostacolo per Nzonzi al Rennes: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA NZONZI RENNES / Resta ancora un rebus il futuro di Steven Nzonzi, mediano francese della Roma in prestito al Galatasaray che a gennaio vorrebbe cambiare aria. Tanti i club accostati nelle scorse settimane all'ex Siviglia che piace in particolar modo al Rennes, società gradita anche allo stesso calciatore come anticipato da Calciomercato.it. L'operazione non è però così semplice, nonostante la volontà del ragazzo che ha anche già un'intesa con i rossoneri transalpini. Secondo quanto rivelato dalla nostra redazione non c'è ancora l'accordo tra i giallorossi e il club francese per il nuovo prestito che nel caso porterebbe Nzonzi in Ligue 1, in virtù anche del contratto già in essere con il Galatasaray.

I capitolini non vorrebbero infatti concedere un semplice trasferimento a titolo temporaneo per soli 5 mesi, motivo per cui la trattativa resta ad oggi congelata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Non mancano quindi le difficoltà per un trasferimento di Nzonzi che sullo sfondo potrebbe, in caso di estrema necessità, anche essere valutato in ottica ritorno vista la penuria di centrocampisti che vive la Roma al momento. Si tratta comunque solamente di un'ipotesi remota.

