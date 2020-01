Calciomercato Inter, fatta per Gabigol: mancano solo le firme

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO ACCORDO / Ormai ci siamo. Le strade di Gabigol e dell'Inter sembrano in procinto di separarsi una volta per tutte. Dopo l'ottima esperienza al Flamengo infatti sono risalite le quotazioni dell'ex meteora nerazzurra che i brasiliani hanno fatto di tutto pur di trattenere ancora in rossonero.

Oggi pomeriggio, CEO del club verdeoro era stato intercettato da Calciomercato.it ed aveva parlato di ottimismo in relazione alla permanenza di Gabriel Barbosa alla società carioca. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, fatta per Gabigol: ad un passo dalle firme

In tal senso arrivano dal Brasile ulteriori conferme sul buon esito della trattativa. Stando a quanto svelato da 'Espn Brasil', la lunga telenovela relativa al futuro dell'attaccante classe '96 è giunta alle battute finali. Il Flamengo ha infatti trovato l'accordo con l'Inter sulle cifre. Mancano dunque davvero solamente le firme sul contratto che legherà Gabigol alla società di Rio de Janeiro.

