CALCIOMERCATO MILAN PIOLI / Dopo il successo ottenuto sul Brescia il Milan lavora in vista del confronto di domani sera di Coppa Italia contro il Torino. Proprio in vista di questa sfida il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha parlato a 'Rai Sport': "Hanno avuto una caduta pesante, ma avranno grande determinazione e spirito di rivalsa - ha detto Pioli - La svolta della nostra stagione deve essere sempre la prossima partita. Siamo concentrati su domani sera. Nei momenti difficili tutti hanno mantenuto la loro disponibilità. Ma possiamo, vogliamo e dobbiamo migliorare. Ci sono margini di miglioramento per far sì che la seconda fase della nostra stagione possa essere positiva. In questo mini-filotto di vittorie, la squadra ha aumentato i giri del motore".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, cessione Piatek: c'è un ostacolo

Calciomercato Milan, il parere di Pioli sul mercato

Pioli ha quindi speso due battute anche sul mercato: "Venerdì si chiuderà il mercato, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione. Non ci saranno gli stessi giocatori da qui a sabato? Non lo so". Insinua il dubbio dunque l'allenatore del Milan che potrebbe far riferimento ai diversi calciatori apparenetemente in lista di sbarco. Sono infatti tutti da decifrare i destini dei vari Piatek, Suso e Paqueta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, da Florentino a Paqueta: le ultime da Casa Milan

Calciomercato Milan, dalla Spagna: fatta per Suso