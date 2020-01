CALCIOMERCATO ROMA CARLES PEREZ BARCELLONA / L'infortunio di Nicolò Zaniolo ha sparigliato completamente le carte in casa Roma che come sottolineato nelle scorse ore anche da Calciomercato.it si avvicina sempre di più a Carles Perez, attaccante esterno di proprietà del Barcellona.

Il club capitolino dovrebbe investire una cifra vicina ai 15 milioni di euro, in un'operazione in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, ostacolo recompra per Perez: si discute

Come evidenziato anche nella giornata di oggi dalla nostra redazione il vero nodo da sciogliere con il Barcellona riguarda l'eventuale diritto di recompra. Si tratta infatti da questo punto di vista con i blaugrana che vorrebbe inserire tale opzione per non perdere del tutto il controllo su Perez. La Roma invece preferirebbe non inserire alcun diritto di riacquisto.

