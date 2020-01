CALCIOMERCATO MILAN PIATEK TOTTENHAM FORMULA / Una prima metà di stagione ampiamente sottotono e l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic hanno fatto crollare le quotazioni di Piatek al Milan. Il polacco è finito addirittura ai margini del progetto tecnico dopo appena un solo anno dal suo multimilionario acquisto dal Genoa. Pioli infatti dopo un brevissimo periodo di rodaggio durato lo spazio di una partita, si è affidato sempre e comunque al rientrante svedese nel ruolo di centravanti con Leao o Rebic ad orbitargli intorno. Due attaccanti mobili, molto più consoni di Piatek a convivere con il possente Ibrahimovic. Per questo motivo il nome del polacco è finito spesso accostato a diversi club soprattutto esteri.

Calciomercato Milan, il Tottenham insiste per Piatek: l'ostacolo

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' il Tottenham starebbe insistendo per Piatek che sta trovando sempre meno spazio in campionato. Gli 'Spurs' vorrebbero infatti portare l'ex Genoa subito in Premier per colmare il vuoto lasciato dall'infortunio del bomber Harry Kane. I contatti sono continui come confermato anche dagli incontri dei giorni scorsi. Resta però un ostacolo a creare distanza: il problema è relativo alla formula d'acquisto. Il Tottenham gradirebbe infatti un trasferimento in prestito, soluzione non gradita al Milan.

