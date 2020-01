Calciomercato, Sorrentino riparte da... Attaccante: i dettagli

CALCIOMERCATO SORRENTINO SECONDA CATEGORIA/ E' ufficiale, Stefano Sorrentino, portiere che ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato pochissimi giorni fa, riparte dalla Seconda Categoria. L'ex capitano del Chievo farà l'attaccante nel Cervo, club ligure.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Un'altra curiosità interessante è che Sorrentino, in questa sua nuova avventura da numero nove, verrà allenato dal padre, Roberto, anche lui ex portiere. Dopo le grandi giocate con i guanti, vedremo cosa sarà in grado di fare nelle vesti di bomber di provincia.