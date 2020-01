FIORENTINA CASTROVILLI / A due giorni dal ricovero in seguito al malore accusato durante Fiorentina-Genoa, Gaetano Castrovilli è stato dimesso dall'ospedale. Lo ha reso noto la società viola con il seguente comunicato: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, in data odierna, ha lasciato l'ospedale di Careggi come da protocollo stabilito.

Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero".

LEGGI ANCHE---> Fiorentina-Genoa, il report su Castrovilli

Il centrocampista 22enne era stato costretto a chiedere il cambio nel secondo tempo della gara di sabato, dopo aver accusato dei capogiri: immediatamente sostituito e trasportato per accertamenti in ospedale, l'ex Cremonese oggi ha fatto ritorno a casa e da domani tornerà ad allenarsi.