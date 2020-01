CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / La Juventus protagonista in quest'ultima settimana del calciomercato invernale. Oltre a a lavorare allo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa e ad una possibile trattativa con il Milan che vede protagonisti Bernardeschi e Paqueta, anche quello di Emre Can è un nome caldo in uscita, come testimoniano le ultimissime news di calciomercato disponibili cliccando qui.

Insieme alle sirene inglesi, Tottenham su tutte, è soprattutto il Borussia Dortmund a corteggiare il centrocampista della nazionale tedesca.

Il club di Bundesliga ha il gradimento del giocatore, che vuole lasciare Torino per giocare con continuità anche in vista dei prossimi Europei.

Calciomercato Juventus, pressing Borussia su Emre Can

Borussia in pressing costante, anche se rimane la distanza con la richiesta della Juventus come raccolto da Calciomercato.it. La dirigenza della Continassa valuta intorno ai 30 milioni di euro Emre Can, mentre la società teutonica mette sul piatto una cifra tra i 20 e i 22 milioni. Le parti in causa restano in contante contatto per cercare di superare gli ostacoli e trovare un'intesa, che al momento non appare però così facile dal concretizzarsi.

