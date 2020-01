JUVENTUS KURWAZA DE SCIGLIO / Juventus e Paris Saint-Germain continuano a trattare per lo scambio De Sciglio-Kurzawa: dopo i rallentamenti dei giorni scorsi, con le sirene della Premier League che hanno frenato l'affare, oggi sarebbe arrivato l'accordo tra il terzino francese e il club bianconero. Secondo quanto riferisce 'L'Equipe', il 27enne - in scadenza di contratto con la società parigina a fine stagione - avrebbe raggiunto un'intesa con la Juventus per un contratto di quattro anno.

Restano ora da sistemare i dettagli tra i due club per far decollare l'operazione.

De Sciglio ha recuperato completamente dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dai giochi nelle ultime settimane e ora potrebbe lasciare la Juventus per abbracciare la nuova avventura al Psg. Prima del match contro il Napoli, il CFO della Juve Fabio Paratici ha confermato la trattativa per lo scambio: "Nel mercato nascono delle opportunità: questo scambio è un'ipotesi portata avanti dai due club, vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile".