La formazione di Robertonon trova pace e dopo aver perso praticamente per il resto della stagione Inglese, ora fa i conti con gli infortuni di portiere e centrocampista: come si legge sul report del club ducale il portiere "a causa di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri, nella giornata di oggi e in quella di domani verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici".

Esami già svolti per Kulusevski, futuro centrocampista della Juventus: per lui lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro. Lo svedese con ogni probabilità saluterà la gara del prossimo fine settimana con il Cagliari: la speranza del Parma è di poterlo recuperare per la gara contro la Lazio del 9 febbraio.