PARMA SCOZZARELLA / Non andrà in scadenza di contratto Matteo Scozzarella: il centrocampista classe 1988 ha prolungato l'accordo che terminava a giugno di quest'anno per un'altra stagione.

Lo ha comunicato il club ducale: "Ilcomunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Matteo Scozzarella, ora legato al club crociato fino al 30.06.2021".

Il calciatore veste la maglia ducale dal gennaio 2017: in tre anni ha collezionato 80 presenze senza mai andare a segno. In questa stagione, Scozzarella ha disputato 12 presenze, di cui 11 in campionato e 1 in coppa Italia. Ora per lui arriva il rinnovo di un anno.