Calciomercato Inter, UFFICIALE | Eriksen è nerazzurro!

CALCIOMERCATO INTER UFFICIALE ERIKSEN / Ora è ufficiale: Christian Eriksen è un nuovo calciatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha annunciato l'acquisto del fantasista danese, che era in scadenza di contratto a giugno e arriva dal Tottenham per 20 milioni di euro. Il 27enne ha firmato un contratto da 8 milioni più 2 di bonus a stagione fino al 2024 e diventa così il terzo colpo di questa sessione di calciomercato invernale dopo Young e Moses.

Calciomercato Inter, colpo Eriksen: il comunicato ufficiale

Ecco la nota ufficiale del club nerazzurro: "Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Creare spazi dove non dovrebbe esserci alcuno spazio. Osvaldo Soriano descriveva questa categoria di calciatori come profeti e poeti del gioco.

Christian Eriksen gli spazi ha iniziato a crearli, vederli e idearli all’età di tre anni, quando suo papà Thomas lo mise in campo, il pallone tra i piedi, a Middlefart, isola di Fionia, Danimarca, a pochi chilometri da Odense, la città di un altro Christian, Hans Christian Andersen". Poi sulla sua esperienza con la Danimarca: "Eriksen è da anni un punto di riferimento anche della nazionale danese: 95 presenze e 31 gol, compresa la tripletta di Dublino con la quale mandò ai Mondiali 2018 la Danimarca. Ecco, la Coppa del Mondo: nel 2010 Christian volò in Sudafrica come il giocatore più giovane tra tutti i convocati. Di lui gli allenatori, infatti, hanno sempre apprezzato, al di là delle doti tecniche straordinarie, la capacità di essere generoso e uomo squadra. D’altronde Eriksen è nato nel giorno di San Valentino in un anno benedetto per il calcio danese, il 1992, quello in cui la Danimarca ha conquistato gli Europei.

Da Middlefart, dove la squadra locale ora gioca su un campo costruito grazie al premio della sua cessione dall’Ajax al Tottenham, Christian Eriksen ora fa rotta su Milano, diventa il quarto danese della storia dell’Inter (dopo Harald Nielsen, Thomas Helveg e Patrick Olsen)".

