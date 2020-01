MILAN KOBE BRYANT / Il sangue rossonero, van Basten come idolo e quella maglia del Milan indossata con orgoglio in occasione della visita a Milanello: Kobe Bryan non ha mai nascosto la sua passione per la squadra rossonera.

"Ho sempre tifato per il Milan: se mi tagliassero il braccio sinistro, sanguinerei rossonero" disse un giorno e oggi che la sua vita si è spenta nel tragico incidente di Los Angeles, il club vuole ricordarlo con tutti gli onori dovuti ad un tifoso speciale: "Domani sera, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Torino, verrà osservato un minuto di silenzio e giocheremo con il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, di Gianna Maria e delle vittime dell'incidente di Los Angeles".

Questo il tweet pubblicato dal Milan con il quale si annuncia il ricordo che la società tributerà al compianto fuoriclasse a stelle e strisce: le luci e l'erba di San Siro, per una sera, saranno tutte per chi ha fatto innamorare per i numeri realizzati su un parquet e in un palazzetto dello sport.