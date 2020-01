CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA CAGLIARI / Slitta ancora l'affare Pjaca-Cagliari. Come riportato da 'Sky Sport', le visite mediche dell'attaccante croato con il club sardo sono state posticipate a metà settimana, per mercoledì o giovedì. Restano infatti da definire gli ultimi dettagli con la Juventus prima che il giocatore voli a Cagliari per la sua nuova avventura in Serie A.

Come anticipato da Calciomercato.it, il 24enne si trasferirà in prestito per 18 mesi , con diritto di riscatto in favore dei rossoblu. Questione di giorni dunque e Marko Pjaca sarà un nuovo giocatore del club sardo.

