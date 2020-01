FIORENTINA PRADE' VAZQUEZ / La Fiorentina guarda in Spagna per regalare un nuovo rinforzo a Beppe Iachini: come si legge su 'La Nazione' Daniele Pradè avrebbe effettuato un sondaggio con il Siviglia per Franco Vazquez. Il trequartista italo-argentino, ai tempi del Palermo anche in orbita Nazionale, è legato al club andaluso fino al 2021 e potrebbe andare via davanti ad un'offerta di circa 10 milioni di euro.

L'eventuale ritorno in Italia del 30enne, permetterebbe al calciatore di riabbracciare, il tecnico che lo ha lanciato in Serie A.

Il trequartista di Tanti non è uno degli uomini chiave della squadra di Lopetegui: in questa stagione le presenze totali sono state 24, arricchite anche da sei gol, ma molte sono le apparizioni partendo dalla panchina. Ecco perché un suo addio al Siviglia sarebbe tutt'altro che impossibile. La Fiorentina per ora ci pensa e fa il primo passo, anche se il tempo per chiudere l'eventuale affare non è molto: venerdì alle 20 suonerà il gong per la campagna trasferimenti invernale.