Juventus, ombre su Sarri: "I giocatori non lo ascoltano"

NAPOLI JUVENTUS SARRI - La Juventus fallisce il primo match point scudetto. Dopo i pareggi di Inter e Lazio, i bianconeri avevano la possibilità di allungare in testa alla classifica e invece dopo la sconfitta di Napoli si ritrova le avversarie al titolo un po' più vicine. Al 'San Paolo' si è vista forse la peggior Juve della stagione e nel mirino della critica è finito ancora una volta il tecnico toscano: "Ho visto la mano di Sarri: è quella che prende appunti, forse trattasi della spesa che dovrà sbrigare in settimana...

Brutta, bruttissima Juve - le parole del giornalista sportivo Tonynel suo editoriale a 'Radio Radio' -era un fantasma e, come forse sta scritto nel contratto di Sarri, è stato tolto dal gioco a 20 minuti dalla fine. Sarri ha voluto smentirsi tornando alle tre punte in trasferta: ritengo che continui a non avere idee chiare, a cercare un sistema ma non viene assecondato o ascoltato dai suoi. Questa Juventus pensa di andare avanti in? Bah, sarà anche, ma in campionato si ritrova con tre punti di vantaggio grazie ai colpi di, ancora in gol, e di Dybala. Il resto è fuffa, il resto è Sarri".

