BOLOGNA MIHAJLOVIC / Nuovo ricovero per Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna che dallo scorso luglio combatte la leucemia. A renderlo noto un comunicato diramato dall'Ospedale Sant'Orsola che spiega i motivi del nuovo ricovero. "Il Sig.

Mihajlovic è stato ricoverato questa mattina all'Istituto di Ematologia "Seràgnoli" per essere sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo ilosseo da donatore. I sanitari ritengono che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri". Il tecnico rossoblù è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo il 29 ottobre scorso ed aveva lasciato l'ospedale circa un mese dopo, il 22 novembre. Mihajlovic ad inizio stagione era riuscito ad andare in panchina in alcune occasioni, nonostante il trattamento contro la leucemia.