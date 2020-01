JUVENTUS NAPOLI AEREO / Come raccontato da Calciomercato.it, la Juventus è riuscita a lasciare Napoli soltanto in mattina: la truppa bianconera, sconfitta ieri sera al 'San Paolo', non è potuta partire nella notte dall'aeroporto di Capodichino a causa della nebbia.

Partenza rinviata a questa mattina, come conferma il comunicato del club bianconero: "Una fitta nebbia all'aeroporto di Capodichino ha impedito alladi rientrare in nottata a Torino, dopo la partita di ieri sera al San Paolo. La squadra, pertanto, ha trascorso la notte a, ed è ripartita nella tarda mattinata. Atterrati a Torino, i bianconeri oggi non si alleneranno: il ritorno in campo per gli allenamenti è in programma domani pomeriggio". Partirà quindi da martedì la preparazione per la sfida di campionato contro lain programma domenica alle 12.30.