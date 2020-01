CALCIOMERCATO NAPOLI PETAGNA / "Il Napoli è la società che ha speso di più sul mercato di gennaio", ha dichiarato Gattuso in conferenza stampa. Il club azzurro non si ferma, continua a lavorare su due piani: presente e prospettiva futura. Llorente al momento dovrebbe restare ma la sua situazione è da monitorare fino alle ultime ore del mercato. L'Inter dovrebbe virare su Giroud, ma non dovesse arrivare il francese potrebbe prendere quota lo scambio di prestiti tra lo spagnolo e Esposito. Il Napoli non vuole perdere un'alternativa a Milik e Mertens che vivono (soprattutto il belga) una situazione contrattuale incerta. Giuntoli ha individuato due profili, le trattative procedono. Ci sono stati dei contatti tra De Laurentiis e Mattioli, il presidente della Spal, per Petagna.

Il Napoli ha offerto 22 milioni più 2 di bonus ma il club estense ha chiuso all'ipotesi di perdere l'attaccante in questa sessione di mercato: il direttore sportivolo considerano fondamentale per puntare alla salvezza.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Napoli, Llorente tra Inter e Real Sociedad: le ultime di CM.IT

Nelle ultime ore si lavora all'idea di fare un’operazione stile Rrahmani acquistando Petagna in questa sessione di mercato lasciandolo in prestito alla Spal. L’alternativa a Petagna è Mateta del Mainz, il Napoli ha delle perplessità solo sulle condizioni fisiche: il giocatore è stato fermo nella prima parte della stagione per un infortunio al menisco,è rientrato da cinque gare e ha realizzato due gol. Il costo sarebbe leggermente superiore a Petagna, dovrebbe essere necessario un investimento di circa 30 milioni.

LEGGI ANCHE ---> Napoli, l'alternativa a Politano arriva dalla Germania: le ultime di CM.IT