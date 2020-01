Calciomercato Roma, domani arriva Carles Perez: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA CARLES PEREZ BARCELLONA ZANIOLO INFORTUNATO -Carles Perez si avvicina a grandi passi alla Roma. Per il 21enne esterno d'attacco del Barcellona, che andrà a sostituire l'infortunato Nicolò Zaniolo, il club giallorosso investirà una cifra vicina ai 15 milioni di euro, operazione in prestito con obbligo di riscatto.

Nella giornata di domani, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il giocatore arriverà a Roma per sostenere le visite mediche, firmare il contratto e mettersi a disposizione dell'allenatore Paulo. Si discute ancora della possibilità di inserire un diritto di recompra a favore dei catalani, nonostante il direttore sportivo Petrachi abbia espressamente detto di non essere disposto a concederlo . Nel caso in cui, alla fine, dovesse spuntarla il club spagnolo, la cifra dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro. Ma, al momento, non si registrano aperture in questo senso da parte della Roma.