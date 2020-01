CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI LONGO GUIDOLIN PRANDELLI / Il Torino vive un momento critico dopo il clamoroso 0-7 casalingo con l'Atalanta di sabato. Mazzarri, per ora, rimane alla guida dei granata, ma è appeso un filo. Il tecnico si gioca la panchina, già la gara con il Milan in Coppa Italia potrebbe essere fondamentale.

Secondo 'Il Giornale',sta pensando seriamente all'esonero. I nomi fatti dal quotidiano per la sostituzione sono molteplici. In pole ci sarebbe Moreno, quindi emergerebbero anche numerose altre candidature:tra i nomi caldi ma non solo, potrebbe ritornare il grande ex, occhio anche a