CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA REAL MADRID / Anche grazie alle parate di Donnarumma, il Milan a Brescia ha centrato la terza vittoria di fila. Ma i rossoneri devono fare i conti con le difficoltà per il rinnovo del portiere. In scadenza di contratto nel 2021, il classe '99 potrebbe lasciare in estate qualora non si trovasse l'accordo con Raiola per il prolungamento.

Le richieste dell'agente porterebbero a un aumento dell'ingaggio almeno intorno ai 7 milioni, ma il Diavolo fa già fatica con i 6 dell'attuale accordo e, addirittura, andrebbe alla ricerca di uno sconto. Secondo il 'Corriere della Sera', a queste condizioni la separazione in estate diventa più che probabile. In testa alle pretendenti ci sarebbe di nuovo ilnon convince, i Blancos sarebbero saltati in pole anche davanti alla, vecchia estimatrice dell'estremo difensore stabiese. L'affare potrebbe concludersi per una cifra intorno aidi euro.