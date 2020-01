Calciomercato Napoli, Callejon non si muove: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / Cambiano gli allenatori, ma José Maria Callejon resta al centro del progetto Napoli. Lo spagnolo è intoccabile sin dai tempi di Rafa Benitez ed anche Gennaro Gattuso non rinuncia mai al suo apporto in entrambe le fasi sulla corsia destra. All’ex Real Madrid stanno mancando i gol (solo uno, finora), ma contro la Juventus è arrivato il suo nono assist stagionale, di cui sei in Serie A. Nessuno, tra i partenopei, ne ha firmati di più.

Gli azzurri, che stanno vivendo il mercato di gennaio più importante della loro storia, non hanno intenzione di rinunciare all'esterno, nonostante il contratto in scadenza a giugno. Come già anticipato da Calciomercato.it, né il club né il calciatore valutano di separarsi a stagione in corso.

Calciomercato Napoli, Callejon: non si esclude il rinnovo

Callejon e la dirigenza si sono confrontati nei giorni scorsi, ribadendosi la voglia di continuare insieme almeno fino al termine di questa stagione.

I discorsi sul rinnovo sono stati sospesi, anche se De Laurentiis, a dicembre, si riunì col ragazzo confermandogli la sua stima e non escludendo di prolungare il contratto in scadenza a breve.

Discorsi che hanno lasciato spazio al campo, dove ‘Calleti’ è onnipresente: l’arrivo di Politano rappresenta l’alternativa di livello mai avuta sulla destra nelle ultime sette stagioni sulla fascia destra e non implica l’addio anticipato dell’ex madridista, punto fermo del progetto tecnico. L'acquisto dell'ex interista, inoltre, è stato accolto con entusiasmo da tutto lo spogliatoio, che lo attese invano già due anni fa. Di rinnovo e futuro se ne parlerà da febbraio in poi: Callejon ha ricevuto diverse offerte dalla Spagna e, dopo sette anni in Italia, è logico valutare un ritorno a casa. Da qui a giugno, però, nessuno esclude sorprese: dipenderà tutto dai risultati. Testa alla Sampdoria, quindi.

