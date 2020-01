Ti ameremo sempre: Grazie Kobe

KOBE BRYANT/ Fisso lo schermo del PC, una parola, due parole, cancello. Ci riprovo: quasi una frase di senso compiuto, ma cancello di nuovo. Kobe Bryant ci ha lasciato, un'icona del basket e, più in generale, dello sport mondiale è scomparsa in un tragico incidente di elicottero sulle colline nei pressi di Los Angeles. Il mondo si è fermato. Noi ci siamo fermati. Per almeno qualche secondo, in ognuno di noi, si è sentito soltanto il battito del cuore, come un rumore sordo che non lascia spazio ad altro. Chi è legato al mondo dello sport, non può infatti non essere legato a Kobe Bryant: il sacrificio, la voglia di raggiungere sempre la vittoria, non possono essere argomentazioni da lasciare in secondo piano.

Kobe Bryant se n'è andato e ancora non ce ne stiamo facendo una ragione. Da ieri sera, da quegli orribili momenti in cui tutti noi volevamo e speravamo fino all'ultimo che tutto ciò fosse un'immensa bufala, sembra sempre tutto più confuso. Ognuno di noi ha perso qualcosa dentro di sé: un emozione, un ricordo, un sorriso, magari anche un'inca**atura. Kobe Bryant era tutto questo sul parquet: emozioni a 360 gradi. Il dolore è lancinante.

Con lui c'era la piccola, soltanto 13 anni per una ragazza che stava calcando le orme del padre e che ricalcava tutto ciò cherappresentava e rappresenta: devozione.

Devozione ad uno sport, a tutti gli sport, che hanno fatto di un cestista un simbolo, un esempio in tutto il globo. Un uomo, prima di un giocatore, che ha segnato intere generazioni che oggi, all'unisono, piangono la sua scomparsa. Di fronte però a tutto questo dolore, c'è ancora una speranza, enorme. Un lascito che non sarà mai dimenticato, ma stampato nelle emozioni di ognuno di noi e che fa di Kobe Bryant, nato a Philadelphia il 23 agosto del 1978, una figura eterna di questa parte di Universo. Ed è così che, quando rinunceremo a divertirci per seguire la nostra passione, sportiva o lavorativa che essa possa essere, Kobe ci sarà. Quando daremo tutti noi stessi per qualcosa, Kobe ci sarà. In ogni nostro sacrificio, pianto, in ogni goccia di sudore versata, Kobe Bryant sarà dentro di noi in eterno. Indimenticabile.

E non si può far altro che darsi un arrivederci, con Kobe e con la piccola Gianna, con le parole della leggenda gialloviola, quelle usate per salutare tutto il suo mondo nella primavera del 2016, quando ha deciso di dire addio al basket giocato, reinterpretate col nostro pensiero, col nostro messaggio per te, Kobe, per te, Gianna.

5… 4… 3… 2… 1.

Ti ameremo sempre.