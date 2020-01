p>FOTO CM.IT VISITE POLITANO NAPOLI / La lunga telenovela sta volgendo ormai al termine e dopo l'accordo tra Inter e Napoli per Matteo Politano , il calciatore oggi è tornato a Villa Stuart per svolgere nuovamente le visite mediche di rito, che aveva effettuato qualche giorno fa per conto della Roma. L'ex Sassuolo, dopo una stagione e mezza con la maglia dell'è così pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie A.