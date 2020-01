ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Servono a poco i gol degli italiani per le loro squadre nell'ultima giornata. Nelle gare inglesi giocate tra il 21 e il 23 gennaio, Jorginho realizza il rigore del momentaneo vantaggio Blues, ma il Chelsea non va oltre il 2-2 con l'Arsenal. Kean sorride per la sua prima rete in Premier, ma l'Everton si fa recuperare clamorosamente a tempo scaduto ed Ancelotti rimane deluso per l'occasione sciupata. Male Ogbonna che causa anche un fallo da rigore nella debacle col Leicester. Diamanti, infine, è autore di una bella prestazione culminata con la marcatura, anche se il Western United perde comunque contro l'Adelaide. Clicca qui per restare aggiornato.

ITALIANS, DA JORGINHO A MACHEDA: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 7 - Una buona partita la sua, in fase di impostazione del gioco. Orchestra a centrocampo, serve a Barkley un pallone meraviglioso che scavalla la difesa dei Gunners, ma che quest'ultimo non riesce a concretizzare. E poi segna dal dischetto la rete del momentaneo vantaggio Blues, freddo come sempre.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 5,5 - Titolare contro l'Arsenal, non è però prorompente nella sua corsa come al solito, anzi. Si rintana molto mantenendo la posizione e accompagnando poco le discese Blues.

ADAM MASINA (Watford) 5,5 - Non una gran partita la sua, soprattutto in fase offensiva dove spinge poco. Il Watford esce sconfitto dal campo dell'Aston Villa 2-1.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 4,5 - La gara in casa del Leicester è una disfatta: il West Ham subisce quattro gol e lui va in bambola con l'intero reparto arretrato. Viene anche ammonito al 79' a causa di un fallo da rigore concesso ai padroni di casa.

MOISE KEAN (Everton) 7 - Schierato tre volte titolare su sei partite di campionato, sente la fiducia di Ancelotti e finalmente lo ripaga segnando il gol del vantaggio col Newcastle. La sua partita dura 71' prima della sostituzione, ma quello realizzato potrebbe essere il gol della svolta stagionale.

NON HANNO GIOCATO: -

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Everton) 5,5 - Incredibile come il suo Everton non sia riuscito a portare a casa i tre punti col Newcastle. Aventi di due reti, la sua squadra si fa recuperare in pieno recupero dalla doppietta di Lejeune, che vanifica così la buona prova dei suoi ragazzi.

Occorre lavorare ancora sulla tenuta mentale, evidentemente un po' fragile.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - Al 28' sciorina un bell'assist per il solito Neymar, che insacca la porta del Lille per il vantaggio parigino. Tutto molto semplice per uno della sua classe e la partita scivola via sino al termine col risultato di 0-2.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5 - Rileva Abrashi al 46' di una partita sorprendentemente persa con il Paderborn penultimo in classifica. Poco pericoloso, soprattutto poco incisivo nelle giocate.

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia).

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 5,5 - Solo un pareggio a reti inviolate sul terreno di gioco dell'Al Shabab. Poche le occasioni da gol e classifica che decreta il sorpasso dell'Al Nasr Riyadh di appena una lunghezza.

MICHELE PAOLUCCI (Valour FC) - Il campionato canadese è terminato.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 7 - Sembrava più serio l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo contro Central Coast Mariners, ma per fortuna l'ex Livorno è riuscito a ritornare in campo nella bella sfida interna con l'Adelaide United persa però 4-3. Un risultato pirotecnico, una gara ricca di emozioni e soprattutto un gol per lui, che di sinistro ha piazzato il pallone all'angolo alto dove il portiere dell'Adelaide non sarebbe mai potuto arrivarci.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 5,5 - Riprende il campionato ungherese, ma non la sua marcia all'insegna del gol. Solo 0-0 sul campo del MOL Fehervar ed una ammonizione ricevuta all'86'.

DANIELE VERDE (AEK) 6 - Va vicino al gol al minuto 65 contro l'Olympiakos, ma la sua conclusione termina di poco alta. La sua gara per il resto è povera di spunti pericolosi e al 77' viene sostituito da Albanis. L'Aek rimane terzo a quota 38 punti.

NON HANNO GIOCATO: Federico Macheda (Panathinaikos)

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 6 - Non riparte bene il campionato del suo Honved, che pareggia 0-0 sul campo del MOL Fehervar. Più un'occasione persa per rientrare nella lotta delle posizioni calde di classifica, che un punto guadagnato. Anche se la solida difesa ha mandato certamente buoni messaggi.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

CARLO ANCELOTTI (EVERTON) 5,5

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 5

ANGELO OGBONNA (WEST HAM) 4,5

TOP

JORGINHO (CHELSEA) 7

MOISE KEAN (EVERTON) 7

ALESSANDRO DIAMANTI (WESTERN UNITED) 7