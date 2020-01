INTER CAGLIARI CONTE / Nel finale rovente di Inter-Cagliari anche Antonio Conte è sembrato letteralmente su di giri e al triplice fischio si è scagliato con veemenza contro Manganiello.

Il tecnico nerazzurro è stato portato via da Leleche è riuscito forse ad evitare guai peggiori di quelli che già si prospettano per l'Inter. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Conte ha prostetato platealmente a bordo campo durante l'intero match per le decisioni dell'arbitro, dopo il match l’allenatore era così infuriato che lo staff medico gli ha fornito una pastiglia per un principio di tachicardia. Da qui la scelta di abbandonare subito San Siro, di non parlare davanti ai microfoni della stampa e di mandare il vice-Stellini a commentare la partita. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

