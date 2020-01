JUVENTUS NAPOLI / Non solo la sconfitta per la Juventus, la trasferta di Napoli ha riservato altre complicazioni. Stanotte, infatti, i bianconeri non hanno potuto partire verso Torino a causa della nebbia, sembra uno scherzo del destino ma e’ la realtà. Il volo di partenza era fissato intorno all'una di notte, il gruppo bianconero e’ rimasto in aeroporto fino alle quattro poi è stato rispedito in albergo.

Il nuovo volo di ritorno verso Torino è fissato intorno alle 12:30.

