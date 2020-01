CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Gli ultimi giorni di calciomercato invernale potrebbero rivelarsi molto movimentati per la Juventus, ancora impegnata tra acquisti e cessioni. In partenza, ormai da tempo, c'è Emre Can, mai entrato stabilmente nelle gerarchie di Sarri. Per lui non mancano gli acquirenti dai campionati europei, tra i quali Premier League e Bundesliga.

Calciomercato Juventus, Bayern Monaco su Emre Can: le ultime

Il Bayern Monaco, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si è inserita nella corsa a Emre Can: i tedeschi sarebbero fortemente interessati al mediano che ha già vestito la maglia bavarese in gioventù. Per averlo, però, bisognerà fare i conti con le richieste della Juventus (circa 30 milioni di euro) e il pressing del Borussia Dortmund, ottimista dopo l'accordo trovato col giocatore nonostante manchi quello con i bianconeri. E' un momento decisito per il futuro del centrocampista 26enne, importanti novità si attendono nelle prossime ore.

