Napoli-Juventus, De Laurentiis esulta: messaggio alla squadra

NAPOLI JUVENTUS DE LAURENTIIS / Il Napoli batte la Juventus e mostra segnali di ottimismo per la sua ripresa. Ieri, nel big match della 21a giornata di Serie A, i ragazzi di Gatuso si sono imposti per 2 a 1 grazie alle reti di Zielinski e Insigne.

Felice per la prestazione e il risultato ottenuto, a fine gara anche il presidente Aurelioha voluto esternare il suo pensiero affidandosi al profilo ufficiale di Twitter: "Una grande vittoria per una grande ripartenza. Forza Napoli Sempre". L'auspicio del presidente, così come quella di tutto l'ambiente, è che la meritata vittoria sia seguita da altre prestazioni eccellenti.

