NAPOLI JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko al San Paolo di Napoli: "Abbiamo giocato una gara di scarsa energia mentale, blanda sia in fase difensiva che in quella offensiva. Sembrava bloccata sullo 0-0, abbiamo perso meritatamente ma contro una squadra che ha fatto poco per vincerla".

MOMENTO - "Venivamo da cinque sei vittorie consecutive, non me la sentirei di parlare di tendenza negativa.

Non credo a chi dice che siamo entrati in campo blandi per i pareggi di Inter e Juventus, sarebbe grave: erano un'opportunità".

FISCHI - "Se erano tanti vuol dire che c'era tanto amore, oggi mi girano le scatole per la sconfitta".

RIGORI - "Effettivamente non abbiamo più le maglie a strisce e di rigori ce ne danno pochi, forse è l'ora di rifare la maglia alla vecchia maniera".

MOTIVAZIONE - "Qualche responsabilità devo avercela, è ovvio, ma forse aver vinto così tanto in Italia negli ultimi anni, a livello inconscio può aver ammorbidito i calciatori".

NAPOLI - "La classifica degli azzurri è bugiarda e lo dimostrano molti dei loro numeri anche in questa gara. Non vedo un flop aver perso qui".

TRIDENTE - "Li ho schierati insieme perché mi sembravano tutti in un momento positivo, e perché i centrocampisti davano la sensazione di poter sostenere. Ma quando la partita si sbaglia mentalmente è inutile andare a cercare difetti dei singoli".

