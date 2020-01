Morte Kobe Bryant: nel 2015 la lettera d'addio al basket

KOBE BRYANT RITIRO BASKET / Sono ore dolorose per la tragica morte di Kobe Bryant, ma anche di grandi omaggi al grande ex cestista. Uno di questi riporta alla luce la toccante lettera con cui nel 2015 diede l'addio al basket.

Eccola riportata per intero:

"Caro basket,

dal momento in cui ho cominciato ad arrotolare i calzini di mio padre

e a lanciare immaginari tiri della vittoria nel Great Western Forum

ho saputo che una cosa era reale:

mi ero innamorato di te

Un amore così profondo che ti ho dato tutto

dalla mia mente al mio corpo

dal mio spirito alla mia anima.

Da bambino di 6 anni

profondamente innamorato di te

non ho mai visto la fine del tunnel.

Vedevo solo me stesso

correre fuori da uno.

E quindi ho corso.

Ho corso su e giù per ogni parquet

dietro ad ogni palla persa per te.

Hai chiesto il mio impegno

ti ho dato il mio cuore

perché c’era tanto altro dietro.

Ho giocato nonostante il sudore e il dolore

non per vincere una sfida

ma perché TU mi avevi chiamato.

Ho fatto tutto per TE

perché è quello che fai

quando qualcuno ti fa sentire vivo

come tu mi hai fatto sentire.

Hai fatto vivere a un bambino di 6 anni il suo sogno di essere uno dei Lakers

e per questo ti amerò per sempre.

Ma non posso amarti più con la stessa ossessione.

Questa stagione è tutto quello che mi resta.

Il mio cuore può sopportare la battaglia

la mia mente può gestire la fatica

ma il mio corpo sa che è ora di dire addio.

E va bene.

Sono pronto a lasciarti andare.

E voglio che tu lo sappia

così entrambi possiamo assaporare ogni momento che ci rimane insieme.

I momenti buoni e quelli meno buoni.

Ci siamo dati entrambi tutto quello che avevamo.

E sappiamo entrambi, indipendentemente da cosa farò,

che rimarrò per sempre quel bambino

con i calzini arrotolati

bidone della spazzatura nell’angolo

5 secondi da giocare.

Palla tra le mie mani.

5… 4… 3… 2… 1…

Ti amerò per sempre,

Kobe".