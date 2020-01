NAPOLI CONFERENZA GATTUSO / Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro la Juventus: "La stagione non è cambiata, abbiamo ancora pochi punti ed abbiamo sbagliato tanto. Mi è piaciuta tutta la squadra, abbiamo concesso solo due palle gol a una delle migliori squadre d'Europa".

SINGOLI - "Stiamo lavorando bene, non voglio parlare solo di Insigne perchè sono tanti giorni che vi dico che questi ragazzi stanno lavorando bene e pareva che nessuno mi credesse, ma è così".

SQUADRA - "I concetti sono semplici, dobbiamo lavorare di reparto e qualche volta avete frainteso le mie parole. Oggi si gioca di reparto, non mi piace dare campo agli avversari, è un calcio diverso rispetto a quello di Carlo. In ogni caso, non ho dimenticato quanto accaduto sette giorni fa con la Fiorentina: è una cicatrice, non ho visto il fuoco e questo non posso accettarlo.

Una squadra di Gattuso non può sbagliare a livello caratteriale".

ORGOGLIO - "Sono un uomo del Sud e non l'ho mai rinnegato, quando ero piccolo e c'era Maradona rompevo le scatole a mio padre per venire al San Paolo, purtroppo ci riuscii solo da giocatore. Non so se entrerò nel cuore dei tifosi, non ho iniziato bene ed è giusto che mi abbiate massacrato. Spero di scrivere pagine importanti".

INFORTUNATI - "Maksimovic ha recuperato, Koulibaly e Mertens si sono allenati ma non me la sentivo di rischiarli".

CRISI - "Le prossime tre partite ci diranno se siamo guariti o meno: prima di allora è inutile pensarci. Abbiamo giocatori forti, ma che lo dimostrano se c'è un contesto che funziona. L'obiettivo è fare 40 punti prima possibile, poi dopo vedremo".

