JUVENTUS NAPOLI MAURIZIO SARRI / La Juventus di Maurizio Sarri cade a Napoli. Ai bianconeri non basta il gol del solito Cristiano Ronaldo. Zielinski e Insigne fanno esultare Gattuso ma anche Lazio e Inter: "Siamo stati passivi per tutta la partita - ammette Sarri ai microfoni di 'Sky Sport' - se si pensava di vincere la partita camminando diventa difficile. E' stato un match mentalmente blando, abbiamo sbagliato a livello di approccio e di intensità. Non possiamo essere quelli di stasera, siamo consapevoli di aver perso una partita contro una squadra che ha fatto il minimo per vincere. Lazio e Inter? Se ci avessero influito saremmo scarsi mentalmente, avremmo dovuto avere uno stimolo in più... Tridente? Tutta la squadra non ha funzionato, arrivavamo sempre tardi, ho visto un ritardo mentale e nell'atteggiamento.

Clima? Uno cerca di isolarsi e pensare solo alla partita ma Napoli per me rappresenta una tappa particolare, è sempre piacevole tornarci".

CHIELLINI - "Potrebbe risolverci dei problemi soprattutto dal punto di vista mentale e di aggressività. Delle volte sembriamo passivi in fase difensiva".

SIMILITUDINE SCONFITTA LAZIO - "Come con la Lazio abbiamo fatto una partita di scarso livello mentale, eravamo scarichi emotivamente e poi a catena vengono fuori tutti gli altri problemi. Se proprio devi perdere, è meglio perdere con dei ragazzi a cui sono legato, ovviamente preferivo che iniziassero a vincere dalla prossima"

